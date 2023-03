Partono i lavori al ponte sul Senio ad Alfonsine: via Reale chiusa per tre settimane

Martedì 14 marzo inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Senio, in via Reale ad Alfonsine. Per consentire lo svolgimento di alcune lavorazioni, la ditta che si occupa dell'intervento ha richiesto la temporanea chiusura totale al traffico per circa tre settimane.

Pertanto, dal 14 al 31 marzo il traffico veicolare su via Reale da e per il centro cittadino sarà deviato lungo corso Garibaldi - piazza Monti, oppure sulla variante della statale Adriatica, mentre pedoni e ciclisti potranno utilizzare la vicina passerella sul Senio.

Al termine di questa prima fase dei lavori, veicoli e pedoni potranno tornare a circolare sul ponte e solo in caso di necessità verrà utilizzato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

L'intervento, cofinanziato dal Pnrr, prevede la messa in sicurezza del ponte mediante operazioni di consolidamento che coinvolgeranno sia l'impalcato, sia le strutture portanti, oltre all'adeguamento delle barriere di sicurezza e dei parapetti, alla sistemazione dei passaggi pedonali laterali e alla predisposizione di un attraversamento pedonale protetto. Salvo impedimenti, l'intervento sarà ultimato entro la fine di agosto.