21 milioni per sistemare strade e ponti post-alluvione a Lugo: programmati 32 interventi

32 interventi per 21 milioni di euro: a tanto ammontano le risorse “attribuite” al Comune di Lugo nell’ordinanza numero 13 del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione post-alluvione Francesco Paolo Figliuolo. Si tratta di interventi nell’ambito della viabilità e della sicurezza del territorio, frutto di un’accurata ricognizione delle necessità effettuata dall’Ufficio Tecnico nelle settimane successive all’alluvione.

Da San Lorenzo a Voltana, da Zagonara a Lugo Ovest senza dimenticare il centro di Lugo, la mappa fotografa le aree più colpite dove strade e ponti verranno ripristinati nei prossimi mesi. I progetti al di sotto di 500mila euro, secondo le regole per le opere ricomprese nelle ordinanze del Commissario, potranno essere affidati direttamente e questo consentirà al Comune di far partire 22 interventi, anche se l’incognita sulla disponibilità delle aziende a effettuare i lavori giocherà un ruolo importante sui tempi di realizzazione. Si sta lavorando per far comunque partire i cantieri nei primi mesi del 2024.

L’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori sottolinea: “Questi sono i giorni che ci riportano all'alluvione di sei mesi fa e per questo è ancora più importante, dal nostro punto di vista, sottolineare che il lavoro dell'Ufficio Tecnico è stato estremamente rigoroso e puntuale e, sulla base di questo, possiamo contare su adeguate risorse per il ripristino della nostra viabilità e per altri interventi di messa in sicurezza del territorio. Un grande lavoro da fare ma partito con il piede giusto e con un buon confronto con la struttura commissariale”.

Strade e ponti: l'elenco degli interventi

Le strade con risorse attribuite inferiori a 500mila euro sono: via Sentiero San Lorenzo (250 mila euro) a San Lorenzo, via Canale Inferiore sinistra tra via Provinciale S. Andrea e via Canalvecchio (300 mila euro) a Bizzuno, via Stradoncello Bentivoglio (70 mila euro) e via Stradone Bentivoglio (250 mila euro) a Voltana, piazza Garibaldi (270 mila euro), piazza 1° maggio (270 mila euro), piazza Trisi (210 mila euro), piazza Cavour (150 mila euro), viale degli Orsini (350 mila euro), via Compagnoni (nel tratto tra corso Garibaldi e via Emaldi 150 mila euro) nel centro di Lugo, via Gesuita Ponente (160 mila euro) e un tratto di via Castellazzo (230 mila euro) a Zagonara. Tutte queste strade presentano cedimenti e avvallamenti e l’asfalto rovinato.

I ponti per cui, ugualmente, il Comune affiderà direttamente i lavori si trovano nelle frazioni. Alcuni sono da riparare per dissesti evidenti come quello sullo scolo di via Chiese Catene (300 mila euro), quello sullo scolo Casale in via Cantarana (300 mila euro), quello sullo scolo Tratturo in via Chiese Catene (300 mila euro), quello sullo scolo Tratturo in via Villa (30 mila euro), quello sullo scolo Condottiello di Bagnara in via Fondagnolo all’intersezione con via Cantoncello (75 mila euro). Altri sono invece da demolire e ricostruire: ponte sullo scolo Canaletta di Zagonara tra via Zagonara e via Canaletta (110 mila euro), il ponte sullo scolo Casale in via Lunga superiore all’intersezione con via Plontino (110 mila euro).

Esistono poi interventi che riguardano i fossi scolmatori che hanno un’importante funzione nella prevenzione degli allagamenti. Uno di questi si trova a Ca’ di Lugo dove si è verificata la rottura arginale del fiume Santerno, e per il suo rifacimento sono necessari 100 mila euro. Un milione e 100 mila euro saranno necessari per sistemare diverse frane avvenute sui canali consortili.

I lavori su altre strade dove i danni sono più imponenti saranno affidati dalla struttura commissariale. Si tratta di via Lunga Inferiore (nel tratto tra la rotonda delle Cinque Vie e via provinciale Maiano, ovvero il raccordo con via Fiumazzo, un milione e 600 mila euro), via Cantarana tra via Lunga Inferiore e via Canalvecchio (1milione 200 mila euro), via Chiese Catene (700 mila euro), via Leonelli (700 mila euro), un tratto di via Canaletta (600 mila euro).

Per le strade del centro urbano sono necessarie bonifiche localizzate in via Mentana, via De’ Brozzi, via Piratello, via Quarantola, via Felisio (1 milione e 400 mila euro), e nelle vie Circondario Ponente, Circondario Sud, viale Oriani, viale De Pinedo, viale Masi, via Acquacalda, via Foro Boario (4 milioni e 500 mila euro).

Dalla ricognizione dell’Ufficio Tecnico sono emersi anche futuri interventi di laminazione a Lugo Sud e Lugo Ovest, negli stessi luoghi dove sono già in corso di attuazione i lavori finanziati dal Pnrr. Si tratta di progettualità che vanno nella direzione di un rafforzamento della sicurezza idraulica del territorio.