Lavori pubblici, interventi da 50mila euro per la sicurezza stradale sul territorio di Cervia

Il Servizio Viabilità Progettazione e Manutenzione Infrastrutture ha predisposto un progetto denominato “Manutenzione stradale – 1° stralcio” relativo a interventi che hanno come scopo quello di incrementare il livello di sicurezza stradale. L’obiettivo è limitare la manutenzione futura e ridurre i costi derivanti dai ripetuti e continui interventi manutentivi. In particolare sono previsti interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale oltre ad azioni puntuali di messa in sicurezza delle strade, mediante posa di barriere di sicurezza, di elementi dissuasori e l'implementazione della segnaletica di indicazione. L'importo totale dei lavori è di 50 mila euro.

Questi gli interventi: barriera stradale Nullo Baldini circa 150 m - fornitura e posa di barriera stradale su di tratto comunale della Via Nullo Baldini in corrispondenza del canale Cupa; archetti parapedonali via J. Gora - fornitura e posa in opera di archetti in metallo a protezione e segnalamento dei lampioni stradali posti sulla banchina stradale adibita a parcheggio sulla Via Gora; segnaletica verticale rotonda Cannuzzo - fornitura e posa in opera di segnali di indicazione sulla rotonda posta nella intersezione fra le Vie Crociarone e Salara a Cannuzzo; forniture varie di segnaletica verticale - fornitura di segnali stradali e relativi sostegni per interventi interni urgenti di ripristino e sostituzione di segnali deteriorati; parcheggio di Montaletto segnaletica orizzontale - realizzazione di segnaletica orizzontale sul piazzale adibito a parcheggio posto sulla SP 71 bis Bollana, all'interno del Centro abitato di Montaletto; segnali pedonali vari e segnaletica nel forese - realizzazione di segnaletica orizzontale per il ripasso a vernice di attraversamenti pedonali, dare la precedenza e altro nei centri del forese.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Continuano i lavori di messa in sicurezza delle strade di Cervia e in particolare nel forese. Gli interventi sono stati scelti a seguito di valutazioni e verifiche sul territorio, individuando le priorità indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione stradale”.