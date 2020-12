Lavori pubblici: modifiche alla circolazione in largo Firenze per un intervento al palazzo dei Congressi

A seguito di lavori di sollevamento e movimentazione di una macchina frigorifera da installare nella corte interna del palazzo dei Congressi attraverso l’utilizzo di autogru, lunedì 28 dicembre, dalle 7 alle 18, in via Negri e in largo Firenze sono disposte modifiche alla circolazione.

In particolare in largo Firenze sono previsti il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia posta in prossimità dei civici 15-16-18; il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra i civici 15-16 e nella porzione di parcheggio compresa tra le vie Negri e Boccaccio (area antistante il palazzo dei congressi); il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nei tre stalli posti in prossimità del parcheggio in via Guaccimanni; il divieto di transito e doppio senso di circolazione per i soli veicoli diretti alle proprietà private nella corsia di marcia tra i civici 18 e 15; il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nei quattro stalli antistanti il civico 19.

Solamente durante le operazioni di sollevamento e di movimentazione con l’autogru sarà interdetto l’accesso al parcheggio in Largo Firenze mediante movieri che devieranno la viabilità proveniente da via Negri in vicolo Corradini.