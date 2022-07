Lavori pubblici, oltre 1 milione di euro per la manutenzione nelle scuole di Cervia

Sono in corso di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici per un importo complessivo di 250mila euro. I lavori più significativi riguardano: la scuola elementare Pascoli dove sono già iniziati i lavori di rifacimento della copertura nella parte prospiciente il viale Roma; la scuola di musica Rossini dove sono iniziati i lavori di sostituzione dei controsoffitti in tutti i locali; la scuola elementare di Pisignano in cui verrà sostituito il manto di copertura in un’ala dell’edificio. Altri interventi sono previsti nelle scuole di Pinarella, Castiglione, Tagliata e nella palestra di via Jelenia Gora.

Proseguono anche gli interventi di efficientamento energetico con un primo stralcio in corso di esecuzione nella scuola elementare di Tagliata con la sostituzione di tutti gli infissi e analogo intervento verrà realizzato la prossima estate nella scuola elementare di Montaletto. L’intervento complessivo di 260,000 euro è finanziato dallo Stato in seguito alla partecipazione ad un bando di finanziamento nazionale finalizzato al risparmio energetico.

Sono inoltre in corso di progettazione ulteriori interventi da realizzare nell’estate 2023; in particolare sono previsti due interventi di sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuove luci a led nelle scuole di Montaletto e Pinarella per un importo complessivo di 55mila euro. Interventi di manutenzione straordinaria per complessivi 200mila euro per le scuole di Castiglione, Pisignano, Milano Marittima, Montaletto e Pascoli. Gli interventi riguardano adeguamenti impiantistici, ripristini di intonaci, tinteggiature, ecc. È infine in corso di finanziamento un intervento straordinario di consolidamento della palestra della scuola Martiri Fantini; i lavori prevedono il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura muraria, la spesa complessiva è di 300.000 euro e l’inizio dei lavori è previsto entro l’estate.

L’assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: ”La sicurezza e l'efficientamento dei plessi scolastici sono una priorità dell'Amministrazione Comunale, ancora di più in questo perdurante difficile momento dal punto di vista sanitario. Cerchiamo così di agevolare il lavoro che il personale scolastico svolge sempre con impegno e professionalità”.