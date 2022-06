Lavori pubblici, procedono gli interventi per il nuovo Lungomare di Milano Marittima

Stanno procedendo i lavori per portare a termine il nuovo Lungomare di Milano Marittima. Dalla 3 alla 9 traversa sono state completate la pavimentazione e la pista ciclabile con le parti architettoniche, gli stalli, le aree di manovra. Inoltre si sta lavorando per completare il tratto che va dalla 2 alla 3 traversa.

Il Comune di Cervia assicura: "Entro la fine della prossima settimana il percorso sarà interamente praticabile e fruibile al pubblico". Si procederà poi con la realizzazione dei arredi e del verde lungo tutto il tratto, i lavori verranno eseguiti per singoli tratti e comunque permetteranno la fruibilità della pista ciclabile.

Riguardo al ponte ciclopedonale sul Canalino sono state realizzate le fondazioni, posizionando sei pali ad una profondità di 15 metri e si stanno completando le spalle del ponte. Il camminamento del ponte verrà posizionato in autunno e lo slittamento dei lavori è dovuto ai problemi di approvvigionamento dei materiali, che è in fase di costruzione in officina.