Lavori pubblici, al via la manutenzione su strade e piazze del forese: un intervento da 480mila euro

Al via lavori di manutenzione straordinaria ad Osteria e a San Zaccaria per un valore di 480mila euro. A partire dal primo agosto a Osteria inizieranno interventi per la realizzazione di percorsi pedonali sulla via Lunga, fino all’intersezione con via Focaccia, dove si costruirà un parcheggio davanti alla scuola materna Peter Pan. Per quanto riguarda i percorsi pedonali si svilupperanno lungo la strada provinciale per una lunghezza di 270 metri circa su entrambe le fasce laterali esistenti, partendo dall’incrocio con la strada provinciale 118 via Dismano sino a raggiungere la via Focaccia; per completare l’opera in fregio alla scuola, via Focaccia verrà riasfaltata e sarà eseguito un parcheggio a pettine con 13 posti, comprensivo di uno per i disabili, mentre il marciapiede avrà lunghezza variabile, non inferiore a 1 metro e mezzo, con allargamento di fronte all’entrata dell’edificio scolastico per agevolare l’ingresso e l’uscita degli utenti. Il parcheggio sarà eseguito parte in sostituzione dell’area in terra battuta presente e parte all’interno dell’area verde della scuola, modificandone i confini e spostando la recinzione. I lavori, la cui spesa ammonta a 380 mila euro, non richiedono modifiche alla viabilità e prevedono una durata di sei mesi.

Dopo la metà di agosto è previsto l’inizio di lavori di manutenzione straordinaria completa di piazza Danesi a San Zaccaria. La piazza ha una forma trapezoidale con superficie totale di circa 4.800 metri quadri. L’intervento si pone l’obiettivo di riasfaltare completamente la piazza per garantire un idoneo livello di servizio dell’infrastruttura e migliorare la sicurezza dell’utenza. Saranno ricostruiti i cordoli mentre le caditoie esistenti saranno sostituite con altre di dimensioni maggiori, in grado di garantire la portata dei mezzi pesanti. Verrà inoltre individuata e delimitata un’area per depositare il sale da utilizzare nel periodo invernale. Poichè l’intervento riguarderà l’intera piazza, in fase di esecuzione, saranno posti in essere tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo i disagi nel rispetto delle norme sulla sicurezza e secondo le prescrizioni del codice della strada. I lavori, contenuti nel Piano degli Investimenti 2021-2023, prevedono il costo di 109 mila euro e la durata di due mesi.