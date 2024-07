Partono i lavori sulla rete acquedottistica dello Scolo Casale: disagi alla rete idrica in varie località

Nella giornata di mercoledì 17 luglio Hera eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica collegando la rete posata tramite tecnologia TOC: nello specifico, interesserà le località di Voltana, San Lorenzo, Laviola, Santa Maria in Fabriago, via Fiumazzo e vie limitrofe. Considerate le alte temperature previste e per attenuare il disagio, saranno posizionate tre autobotti con rubinetti a servizio della cittadinanza interessata nelle seguenti località: Santa Maria in Fabriago, via Mascherpa 16; Voltana, piazza dell’Unità 21; San Lorenzo, piazza Caduti 11.

Durante l’intervento, che ha l'obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, potrebbero verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore, presenza di aria nelle tubazioni), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. L’ azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.