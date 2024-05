Dopo mesi di lavori riapre il Parco Naturale di Cervia: ripartono le visite tra pineta e animali

Sabato 1° giugno il Parco Naturale di Cervia e CerviAvventura riaprono le porte ai visitatori dopo mesi di lavori di riqualificazione. Da sabato il Parco Naturale è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 (giugno-luglio-agosto), con una riduzione di orario a settembre (tutti i giorni dalle 9 alle 19). I visitatori possono accedere al recinto “Nella Vecchia Fattoria”, attrazione principale del Parco, ed entrare in contatto con i diversi animali della fattoria. Per l’apertura non sarà disponibile il punto ristoro, ancora interessato da lavori di ristrutturazione, si consiglia pertanto di portare da casa acqua e pranzo al sacco.

Nel weekend del 1° e 2 giugno l'area "CerviAvventura" apre i suoi percorsi sospesi con orario continuato dalle 10 alle 19.30. Da sabato 8 giugno il parco avventura per famiglie sarà poi aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30. Gli orari cambieranno successivamente nel mese di settembre. I percorsi aerei sono stati ristrutturati e sono pronti ad accogliere 'Tarzan' di diverse età. Bambini e adulti possono mettere alla prova le proprie capacità attraverso ponti tibetani, pareti di corda, carrucole e passerelle sospese.