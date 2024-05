Finiti i lavori di ripristino a Punte Alberete: torna fruibile il percorso pedonale

Sono terminati i lavori per la messa in sicurezza del percorso pedonale all’interno di Punte Alberete; il tratto più affascinante del sentiero di visita ad anello dell’area naturale protetta, in tutto di circa tre chilometri, sarà nuovamente e quasi completamente accessibile a partire da questo fine settimana. I lavori hanno riguardato principalmente la rimozione e ricostruzione di sette passerelle in legno lungo il “sentiero delle fate”, che presentavano un forte stato di degrado delle parti strutturali per deterioramento naturale. Sono stati inoltre eseguiti lavori di sistemazione del percorso nei tratti di accesso ai ponticelli, riportando il terreno alla quota originaria mediante opere di contenimento laterale.

Questo intervento, finanziato dal Comune di Ravenna per un importo di 175.000 euro, rientra in una serie di progetti che hanno come obiettivo la valorizzazione e il miglioramento della fruibilità dell’area. Già nel 2019 e nel 2022, grazie a finanziamenti Gal, sono stati eseguiti interventi per la riqualificazione. È inoltre in corso la progettazione di un importante intervento finanziato dal ministero della Cultura finalizzato a completare la fruizione e potenziare l’attrattività turistica delle aree del Parco del Delta.