Approvati lavori di riqualificazione energetica della palestra Mattioli: un intervento da 45mila euro

E’ stato approvato dalla giunta un progetto di riqualificazione energetica dell’illuminazione del campo da gioco e delle tribune della palestra Mattioli attigua alla scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 8. Il progetto prevede l'esecuzione di interventi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi apparecchi di illuminazione a LED; l’installazione del nuovo sistema di regolazione DALI 2 costituito da centralina di regolazione, nuovo cavo di segnale da posare entro i canali esistenti, pulsantiera di comando; l’impianto permetterà di regolare l’intensità luminosa del campo da gioco in modo da avere livelli di illuminazione funzionali al tipo di utilizzo della palestra; l’installazione di nuovo soccorritore dedicato all’illuminazione di sicurezza in sostituzione dell’esistente. Il costo degli interventi è di 45 mila euro finanziati nel Piano degli investimenti 2022. Si prevede di realizzare i lavori nei primi mesi del 2023.