Avanzano i lavori nelle scuole di Cotignola: dalle riqualificazioni al nuovo asilo

Proseguono i cantieri legati ai finanziamenti del Pnrr nel comune di Cotignola. Dalle scuole elementari al nuovo asilo nido. A fare il punto sui vari lavori in corso è il sindaco Federico Settembrini. Nella scuola primaria di Cotignola sono in corso gli interventi per migliorare l'aspetto antisismico dell'intera struttura. E' stato invece gettato il 'magrone' e quindi si procederà con le fondamenta del nuovo asilo nido cotignolese.

Per quel che riguarda invece la nuova sede della primaria barbianese, "risulta ad un stato piuttosto avanzato, entro breve dovrebbe essere completata l'intera copertura", spiega il sindaco. "Le basi dell'essere cittadine e cittadini consapevoli passano dalla scuola e il rinnovo delle nostre sedi gioverà all'intera comunità", conclude Settembrini.