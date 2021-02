Messa in sicurezza del ponte sul Savio: previsto a marzo l'inizio dei lavori

La giunta di Ravenna ha approvato in una delle ultime sedute un intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Savio a Savio. Si tratta di un manufatto a tre campate lungo la via Romea sud, ex strada statale 16 “Adriatica”, che collega l’abitato di Savio di Ravenna, e l’abitato di Savio di Cervia.

I due Comuni concorrono al finanziamento complessivo dell’opera, che ammonta a 22.800 euro, sia per la progettazione, sia per la realizzazione, nella misura del 50% ciascuno; tutte le attività tecniche amministrative inerenti la progettazione e la realizzazione sono svolte dal comune di Ravenna. I lavori, il cui inizio è previsto agli inizi di marzo, consisteranno nel ripristino e nel rifacimento dei giunti tecnici di dilatazione; l’intervento prevede inoltre il rifacimento della porzione di pavimentazione in prossimità dei giunti stessi. Sarà istituito il senso unico alternato gestito tramite semaforo per tutta la durata dei lavori; la conclusione è prevista nel mese di aprile. L’intervento rientra nel Piano degli investimenti 2021/2023 per l’annualità 2021.