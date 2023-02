Lavori al via alla stazione ferroviaria, la giunta incontra i residenti

Conto alla rovescia per l’inizio dei lavori che interesseranno lo scalo ferroviario di Faenza. La ditta che eseguirà il primo stralcio dell’opera, del costo di 1 milione e 800 mila euro è infatti già stata individuata ed il primo cantiere, che interesserà la parte interna dello stazione faentina vedrà la l’inizio dei lavori nel breve termine. Un progetto complesso quello del nuovo scalo ferroviario che per parte comunale, grazie a fondi regionali, vedrà la realizzazione di un collegamento diretto tra il piazzale della stazione e la zona nord di via Filanda Nuova, così come l’accorpamento in piazza Battisti dell’autostazione che oggi si trova in viale delle Ceramiche con tanto di pensilina e ridistribuzione dei parcheggi auto, la riqualificazione dello stesso piazzale secondo lo schema di vincoli dettati dalla soprintendenza, nonchè opere per la valorizzazione dell’area dello scalo merci e corso Garibaldi. A questi lavori si dovrebbero aggiungere quelli per la realizzazione dell’ingresso alla stazione da via Filanda Nuova: “Un progetto di Ferrovie che riguarda la riqualificazione di tutte le stazioni sulla linea - ha riferito l’assessore all’urbanistica del comune di Faenza Luca Ortolani -, e che è ancora in progettazione”. Gli obiettivi legati alla stazione faentina che l’ente si è posto sono molteplici ma riguardano in maniera sostanziale la mobilità sostenibile. Allo stato attuale infatti, al piazzale della stazione si accede esclusivamente da viale Baccarini, o dalla piccola via Roma, parallela alla linea ferroviaria. Inoltre per arrivare in auto dalla stazione alla zona nord della città (l’area di via Granarolo e via San Silvestro che portano all’autostrada, nda) i collegamenti più vicini sono il cavalcavia che collega Piazzale Sercognani con la rotonda del Niballo, e il sottopassaggio di via Medaglie d’Oro. Collegamenti che tuttavia sono già molto trafficati e collegati a vie limitrofe altrettanto “critiche” in tema di viabilità. Via Laghi ne è un’esempio poiché si tratta di uno snodo residenziale in cui sorgono abitazioni, attività e scuole, ed è inoltre la strada più vicina che collega la stazione ferroviaria con il sottopassaggio di via Medaglie d’Oro.

Per questo motivo con la realizzazione di un collegamento della stazione ferroviaria a nord della città “la previsione è che il traffico cali” ha specificato Luca Ortolani. Allo scopo di informare ed aggiornare residenti e cittadini l’amministrazione ha organizzato un incontro che si è svolto giovedì sera nella sala conferenze del Museo Malmerendi, a cui hanno preso parte oltre all’assessore Ortolani anche l’architetto Gabriele Lelli che ha realizzato il progetto, l’ingegnere dei lavori pubblici della Romagna Faentina Patrizia Barchi, l’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia e il sindaco Massimo Isola.Nel corso dell’incontro, molto partecipato, i cittadini hanno avuto modo di porre quesiti e chiedere delucidazioni sul progetto e sui cantieri che si concluderanno tra alcuni anni.

Una delle questioni trattate ha riguardato inoltre il futuro dello scalo merci e di via Scalo Merci: “Abbiamo bisogno al momento di mantenere attivo e funzionante lo scalo merci - ha detto Ortolani -. Al momento si ravvisa una richiesta crescente sui treni merci per via dei costi del trasporto su gomma. Restiamo in osservazione, abbiamo due anni per capire se c’è l’opportunità di realizzare uno scalo merci moderno, che comunque non sorgerebbe nell’area dove si trova oggi”.

Al di la dei progetti futuri, il primo cantiere è in partenza e per questo l’assessore Barzaglia ha voluto precisare che “i cantieri non modificheranno il traffico perchè il primo stralcio si svolgerà nell’area della stazione ferroviaria. Monitoreremo il traffico di via laghi e prima di ogni stralcio incontreremo i cittadini per informare sull’avanzamento dei lavori”.