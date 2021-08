Lavori stradali a Fognano: chiude la provinciale, viabilità modificata

Dopo il periodo di assestamento indispensabile per la stabilizzazione del manto stradale, come da pianificazione, i lavori di asfaltatura definitiva sulla Strada Provinciale 302R (via Emiliani) all’altezza di Fognano saranno effettuati lunedì 23 agosto in orario diurno e da martedì 24 agosto in orario notturno fino al 30 agosto (sabato e domenica esclusi) con chiusura della viabilità.

Nello specifico, gli interventi che comporteranno la chiusura della strada saranno eseguiti nelle ore notturne: dalle ore 21.00 alle ore 6.00 nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 30 agosto. Si tratta della realizzazione di uno strato di asfalto di tipo speciale (hard) resistente all’intenso traffico presente in questo importante nodo stradale; la posa della pavimentazione sarà anticipata dalla fresatura dell’attuale tappeto di usura provvisorio realizzato a fine ottobre dell’anno scorso e dalla messa in quota dei chiusini. I lavori interesseranno anche la prima parte di via Macello. Si comunica infine che nell’ambito del periodo già menzionato (martedì 24 agosto), saranno eseguite in orario notturno, a cura della Provincia di Ravenna, attività di ripristino della pavimentazione stradale della SP302 in località Castellina.

Si ricorda che il cantiere fognanese, particolarmente articolato e complesso, ha comportato nei mesi estivi del 2020 il rinnovo e la razionalizzazione della rete e degli allacci del servizio di fognatura e di acquedotto per una lunghezza di circa 160 metri nel tratto di via Emiliani compreso tra via Macello e Piazza Garibaldi. I lavori hanno riguardato anche il rifacimento degli allacci di utenza della rete gas e la posa dei cavidotti necessari all’interramento delle linee Telecom, Lepida e dell’illuminazione pubblica, per un costo complessivo dell’intervento pari a quasi 480.000 euro. Oltre al rinnovo delle tubazioni, la realizzazione dei nuovi cavidotti permetterà inoltre l’interramento dei servizi di illuminazione pubblica e telefonico e, nel prossimo futuro, il cablaggio in fibra ottica dell’area per l’utilizzo della banda larga nelle comunicazioni telematiche.