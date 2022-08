Lavori stradali: chiude al traffico la provinciale a Russi, viabilità modificata

Verrà sospesa temporaneamente la circolazione del traffico, lungo la S.P. n. 5 Roncalceci (via Trieste / via Molinaccio) dall'innesto con la SP n. 302 (via Garibaldi) a Piazza A. Gramsci