Lavori stradali, chiusure notturne sull'A14 dir e sullo svincolo "Quadrifoglio"

Sulla A14 Diramazione per Ravenna e sullo svincolo Quadrifoglio (km 29+800), per consentire alcuni lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura. In particolare, sulla A14 Diramazione per Ravenna:

dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola;

dalle 22:00 di martedì 31 gennaio alle 6:00 di mercoledì 1 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola;

dalle 22:00 di mercoledì 1 febbraio alle 6:00 di giovedì 2 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Quadrifoglio o di Bagnacavallo;

Sullo svincolo "Quadrifoglio" (km 29+800):