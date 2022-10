Lavori stradali, chiusure notturne per la manutenzione della statale Adriatica

Sul Ramo di allacciamento della SS16 Adriatica/Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 22 di venerdì 7 alle 6 di sabato 8 ottobre e nelle due notti di lunedì 10 e martedì 11 ottobre, con orario 22-6 sarà chiuso, per chi percorre la SS16 Adriatica e proviene da Rimini, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto. Sarà contestualmente chiuso, il ramo di svincolo che dalla SSS16 Adriatica - con provenienza SS309 - immette sulla stessa SS16 verso Rimini. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.