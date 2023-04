Lavori in corso a Faenza, la mappa delle nuove riasfaltature e le modifiche alla viabilità

Si è conclusa nei tempi indicati dal comune di Faenza la prima parte della completa riasfaltatura di via Granarolo. I lavori erano stati infatti scorporati temporalmente in base alla zona di intervento. La prima parte, quella che interessava il tratto compreso dal cartello di inizio competenza posizionato dopo la rotonda del casello autostradale e fino alla rotatoria di via Corgin ha visto gli operai della ditta in appalto all’opera da lunedì a venerdì.

Seguirà da martedì 11 aprile la seconda fase, che prevede la stesura a caldo del nuovo asfalto dalla rotatoria e fino alla successiva intersezione con via Giovanni Paolo II dove si trova la ‘rotonda della Balena’. Secondo il cronoprogramma la ditta dovrebbe concludere i lavori il 20 aprile. Il traffico verso il centro cittadino la scorsa settimana è stato deviato nelle ore diurne su via San Silvestro. Lo stesso accadrà anche da martedì fino al termine dei lavori, con la possibilità per gli automobilisti di percorrere la strada fino a via Corgin.

Per gli interventi di manutenzione della viabilità del centro cittadino sopra menzionati il comune aveva stanziato 300 mila euro. Altri 350 mila euro erano stati inoltre stanziati per la messa in sicurezza della viabilità lato valle, relativo a via Convertite. Da giovedì 13 inizieranno anche questi lavori che interesseranno l’importante strada di collegamento a servizio della viabilità di una delle zone artigianali della città. Circa 1700 metri di nuovo asfalto saranno stesi dall’intersezione con la strada provinciale via Lugo fino all’intersezione con via della Boaria. L’intervento prevede la bonifica lungo il tracciato, la fresatura del manto d’asfalto, la risagomatura della strada, la posa di una speciale guaina progettata per essere impiegata quale strato impermeabile per le vie carrabili, l’impermeabilizzazione e la ripartizione di carichi sui sottofondi in conglomerato bituminoso. Il tutto verrà ultimato con la posa dello strato d’asfalto.

Stando al cronoprogramma stilato dai Lavori pubblici, i lavori dureranno fino a venerdì 21 aprile ma potrebbero protrarsi in caso di maltempo. Per consentire l’intervento è stata inoltre adottata la seguente ordinanza di modifica alla viabilità: per il tratto di via Convertite interessato dai lavori, quindi da via della Boaria all’intersezione con via Lugo, i mezzi pesanti non potranno transitare. Da giovedì 13 a venerdì 14, tra le 7 e le 18, sarà poi chiuso al traffico l’intero tratto stradale (da via della Boaria a via Lugo) tranne che per i residenti e i mezzi di soccorso. Da lunedì 17 fino a venerdì 21 aprile le chiusure al traffico saranno continuative nell’arco delle 24 ore. Lunedì 17 e martedì 18 incluso, il tratto stradale interessato dai lavori sarà dall’intersezione con via Lugo all’intersezione con via Celletta. In questo caso sono esclusi dal divieto di transito i residenti e mezzi di soccorso. Sarà garantita la viabilità ordinaria in entrata e in uscita da via Celletta su via Convertite lato Faenza.

Mercoledì 19 aprile i lavori proseguiranno fino a via Cantrigo. L’intero tratto stradale, dall’intersezione di via Lugo, sarà chiuso al traffico a esclusione dei mezzi dei residenti e per quelli di soccorso. Verrà garantita l’accesso su via Cantrigo da via Convertite lato Faenza. Giovedì 20 e venerdì 21 (fino alle 18), l’intero tratto stradale di via Convertite, da via Lugo fino a via della Boaria, sarà chiuso al traffico escluso residenti e mezzi di soccorso; Nelle strade limitrofe sarà posizionata la segnaletica di preavviso dei lavori e le deviazioni mentre le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento con la segnaletica temporanea di cantiere.