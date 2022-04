Intervento di manutenzione, chiude il ponte mobile. Lavori anche alla rotonda Finlandia

Nella mattinata di giovedì 14 aprile è previsto un intervento di ripristino dell’asfalto di un tratto della rotonda Finlandia. I lavori sono stati programmati nella stessa giornata nella quale è in previsione un intervento di manutenzione del ponte mobile, a cura dell’Autorità di sistema portuale, al fine di minimizzare il più possibile i disagi alla circolazione.

La chiusura del ponte mobile è programmata dalle 9.30 alle 10.30. I lavori sulla rotonda Finlandia si protrarranno invece fino alle 13 circa. Il traffico proveniente da via Trieste e diretto sul ponte mobile sarà temporaneamente deviato all’interno del parcheggio della vicina sala bingo; il traffico proveniente da viale Europa e diretto sul ponte mobile sarà deviato su via Trieste in direzione centro. Ai conducenti dei mezzi pesanti provenienti dalla zona portuale si consiglia di deviare direttamente in via Classicana.