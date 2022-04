Lavori stradali, si asfalta un tratto di via Bonifica: le modifiche alla viabilità

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di viale Virgilio, a Lido Adriano, nelle giornate di giovedì e venerdì è previsto un intervento di asfaltatura del tratto di via Bonifica compreso tra i civici 113 e 121. Via Bonifica sarà quindi chiusa al transito dalle 9 di giovedì 7 aprile e per tutta la giornata dell’8 fino alla fine dell’intervento, tranne che per residenti, autorizzati e diretti alle proprietà private; chi da Porto Fuori dovrà raggiungere Lido Adriano potrà passare da via Destra Canale Molinetto e viceversa chi da Lido Adriano deve andare a Porto Fuori potrà seguire il percorso via Destra Canale Molinetto, viale Europa, via Stradone.