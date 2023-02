Al via i lavori al sottopasso di via Fusconi a Cervia: viabilità modificata

A partire da lunedì 20 febbraio verranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale del sottopasso ferroviario di via Fusconi a Cervia. Le opere termineranno entro venerdì 24 febbraio. Il sottopasso pertanto sarà chiuso e la viabilità sarà deviata su via Caduti per la Libertà e via Malva Sud. A seguire verrà effettuata anche la riasfaltatura di via Caduti per la Libertà nel tratto compreso fra la Scuola Gervasi e la Rotonda di via Catullo. Durante i lavori la viabilità sarà a senso unico alternato.