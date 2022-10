Lavori stradali sulla E45 e in autostrada: chiusure e modifiche alla viabilità

A partire dalle 20 di lunedì 3 ottobre e fino alle 6 di martedì 4 ottobre è prevista la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Standiana e della rampa in entrata dello svincolo di Casemurate, con deviazione del traffico in direzione Roma lungo la viabilità attigua e con rientro dallo svincolo di Casemurate. La chiusura delle due rampe è dovuta alle preliminari operazioni di cantierizzazione in vista dei lavori di manutenzione straordinaria che da martedì 4 ottobre e fino al 22 dicembre verranno eseguiti nei tratti dal chilometro 241+200 al chilometro 235 della Statale 3 bis “Tiberina” (itinerario E45 E55), che comporteranno la chiusura della carreggiata sud della stessa Statale con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione in carreggiata sud e la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Casemurate nella medesima direzione.

Sulla A14 Bologna-Taranto invece, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 ottobre sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni-verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Forlì o di Imola.