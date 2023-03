Lavori stradali tra l'Adriatica e la Romea: le modifiche alla viabilità

Per consentire la realizzazione da parte di Anas di interventi relativi all’adeguamento del collegamento tra le statali 16 e 309, nonché la riqualificazione dello svincolo a quadrifoglio di via Savini, che comportano la chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo stesso lungo la carreggiata sud, dal 13 marzo al 16 luglio sarà consentito il transito ai veicoli pesanti in alcune strade comunali.

Si tratta dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle cinque tonnellate provenienti da via Vicoli (zona Consar) e diretti alla statale 16 Adriatica verso sud, che potranno seguire il percorso costituito da: via Augusto Torre, rotonda Scozia, via Altiero Spinelli (nel tratto e nella direzione dalla rotonda Scozia a via Polentesa), via Polentesa (nel tratto e nella direzione da via Altiero Spinelli alla rotonda San Marino), via Albert Einstein (nel tratto e nella direzione dalla rotonda San Marino alla rotonda Austria), rotonda Austria e svincolo di raccordo con la statale 16 Adriatica.

Per quanto invece riguarda il traffico in immissione da via Savini verso la statale 16 Adriatica in direzione sud si potrà utilizzare lo svincolo alternativo all’altezza dell’Esp. Si precisa che comunque la statale 16 resterà interamente percorribile con restringimento di carreggiata nel tratto e nella direzione interessati dai lavori.