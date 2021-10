Lavori stradali urgenti in centro a Faenza: viabilità modificata

A Faenza, causa lavori urgenti previsti in via Campidori 8, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria dal giorno 26 ottobre al 29 ottobre dalle ore 7.30 alle 18.00, e comunque fino a termine lavori: divieto di transito per tutti i veicoli in via Campidori eccetto mezzi di soccorso ed emergenza, veicoli provenienti/diretti alle vie Campidori, San Nevolone, San Giovanni Battista per i quali è previsto il doppio senso di circolazione in via Campidori tra il civico 8 e l’intersezione con viale Baccarini e in via Campidori tra il civico 8 e l’intersezione con via Naviglio.