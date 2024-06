Lavori sui binari: chiude al traffico la strada provinciale

Come disposto da specifica ordinanza della Provincia di Ravenna, resterà chiusa dal 10 al 17 giugno, in orario notturno dalle 22.30 alle 5, la Sp 48 via Molinello (via Caduti della Libertà) a Barbiano, in corrispondenza del passaggio a livello. Sono esclusi dal provvedimento residenti e autorizzati.

Sono previste deviazioni del traffico come di seguito specificato: tutti i veicoli provenienti da Barbiano - Lugo e diretti a Solarolo - Bagnara proseguono sulla Sp 7 Felisio fino all’innesto con la Sp 10 Canale di Solarolo; tutti i veicoli provenienti da Faenza e diretti a Bagnara proseguono sulla Sp 7 Felisio fino all’incrocio con la Sp 21 Delle Ripe (Bagnara); tutti i veicoli provenienti da Bagnara e diretti a Barbiano, Cotignola e A14 bis proseguono sulla Sp 21 Delle Ripe fino all’incrocio con la Sp 7 Felisio; tutti i veicoli provenienti da Massa Lombarda e diretti a Barbiano, Cotignola e A14 bis deviano sulla Sp 21 Delle Ripe fino all’incrocio con la Sp 7 Felisio.

I lavori sono commissionati da Rfi alla ditta Costruzioni linee ferroviarie Spa e alla ditta Desmoter per quanto concerne l’installazione della segnaletica, sotto la sorveglianza del Settore Viabilità della Provincia di Ravenna. L'intervento si riconduce ai lavori di rinnovamento e risanamento della massicciata dei binari sulla linea Castel Bolognese-Ravenna.