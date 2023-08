Lavori sui binari: tre passaggi a livello chiudono al traffico per settimane

Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, per il rinnovo dell’infrastruttura fra le stazioni di Alfonsine e Ravenna, sulla linea Ferrara-Ravenna. L’intervento, avviato nel mese di luglio, si concluderà a fine settembre.

Quindici in totale i chilometri di binario da sostituire, insieme a 26 mila traverse e a 10 mila metri cubi di pietrisco per la massicciata, con un investimento da parte di RFI di quasi 18 milioni di euro. Ottanta i tecnici coinvolti nei lavori, fra personale di RFI e della ditta appaltatrice, coadiuvati da 40 mezzi d’opera tutti circolanti su rotaia. L’intervento, che rientra fra quelli di manutenzione programmata, è necessario per garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza e affidabilità della linea.

Per consentire l’intervento sarà necessaria la temporanea chiusura di tre passaggi a livello nel territorio del comune di Ravenna, con deviazione del traffico stradale su itinerari alternativi opportunamente indicati. In particolare, il passaggio a livello di via Canala resterà chiuso dalle ore 22.00 del 27 agosto alle 16.00 del 6 settembre, mentre quelli di via Canalazzo e vicolo San Sebastiano dalle ore 10.00 del 28 agosto alle 16.00 del 12 settembre. Previsto anche il rifacimento del manto stradale in corrispondenza delle intersezioni strada/rotaia.

Nel dettaglio, in via Canala verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del passaggio a livello, dalle 22 del 27 agosto alle 16 del 6 settembre; conseguentemente a ciò nei tratti di via Canala compresi fra la SS. 16 Adriatica e via Canalazzo verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati. In via Canalazzo, il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del passaggio a livello, sarà dalle 10 del 28 agosto alle 16 del 12 settembre; conseguentemente a ciò nei tratti di via Canalazzo compresi fra la SS. 309 Romea dir e rotonda Polonia verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati. I veicoli provenienti da Sant’Antonio diretti a Ravenna potranno seguire il percorso costituito da via Guiccioli, via Sant’Alberto, rotonda Svezia per poi proseguire su viale Mattei oppure via Naviglio, oppure via Teodora e via Zalamella e viceversa. Infine in vicolo San Sebastiano il divieto di transito per tutti i veicoli in corrispondenza del passaggio a livello, sarà dalle 10 del 28 agosto alle 16 del 12 settembre; conseguentemente a ciò nei tratti di vicolo San Sebastiano compresi fra via Canalazzo e via Gregoriana verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autorizzati. I veicoli provenienti da via Canalazzo diretti in via Gregoriana potranno seguire il percorso costituito da rotonda Polonia, via Naviglio, via Fosso Dimiglio, rotonda Svezia, via dell’Agricoltura, via Monte Rosa, via Monte Bianco e viceversa.

I lavori saranno realizzati prevalentemente durante le ore notturne, con modalità tali da consentire la continuità del servizio ferroviario sulla linea, pur con alcuni rallentamenti nelle tratte interessate dai lavori (orari consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie).