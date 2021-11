Lavori sui ponti di via Baiona, l’assessore: "Lavori complessi che procedono regolarmente"

In merito all’intervento di ristrutturazione e adeguamento dei ponti in via Baiona A118 (in corrispondenza del canale) e A119 (sul canale Magni) l’Amministrazione comunale precisa che la struttura di controllo e verifica sull’andamento e corretta esecuzione dei lavori, composta dai tecnici del servizio Strade del Comune, provvede, attraverso l’ufficio di direzione lavori, al continuo monitoraggio sui lavori in svolgimento, dal punto di vista operativo, della sicurezza in fase esecutiva e nel rispetto del contratto. I lavori hanno avuto inizio alla fine di febbraio con durata contrattuale di 390 giorni naturali e consecutivi (circa 13 mesi).

“Si tratta – commenta l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – di un intervento molto importante e molto complesso e certe lavorazioni possono essere effettuate solo a determinate condizioni, tenendo necessariamente conto dell’escursione delle maree. Ma ci teniamo a rassicurare sul fatto che il tutto sta procedendo come programmato e, pur apprezzando l’attenzione della cittadinanza e dei territori, invitiamo a non creare allarmismi e infondate preoccupazioni”.

Attualmente l’impresa esecutrice, dopo l’interruzione delle lavorazioni al di sotto del ponte durante il periodo estivo, sta lavorando sul ponte A118 (a 5 campate) con il sollevamento di una campata per volta in maniera da sostituire gli appoggi per le travi, dopo aver ultimato il ciclo di ripristino sulle strutture del manufatto. Le campate già sollevate sono tre. Si rammenta che nell’appalto sono compresi anche i lavori sul ponte A119 (a due campate). I lavori di ripristino strutturale su questo manufatto, iniziati solo ad ottobre con la chiusura al traffico dell’intero tratto, stanno procedendo in contemporanea con quelli sul vicino ponte A118, ma solo e limitatamente a poche ore al giorno in quanto soggetti all’escursione delle maree che limita fortemente l’accesso al di sotto del ponte in condizioni di sicurezza.