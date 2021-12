Lavori sul viadotto 'Senio': limitazioni sulla variante dell'Adriatica ad Alfonsine

Sulla strada statale 16 Var “Variante di Alfonsine”, a partire dal 1 gennaio 2022 sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da semaforo, sul viadotto sul fiume Senio (km 7,650), ad Alfonsine. Il provvedimento, valido fino a venerdì 11 febbraio, si rende necessario per consentire gli interventi di ripristino e consolidamento del rilevato stradale in corrispondenza del viadotto.