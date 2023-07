Lavori sull'A-14, chiuso il tratto compreso tra Imola e l'allacciamento con la Diramazione di Ravenna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l'allacciamento con la Diramazione di Ravenna, verso Ancona.

In alternativa si consiglia: verso Ancona, dopo l'uscita alla stazione di Imola, percorrere la Sp 610 Via Selice, la Ss9 Via Emilia, Viale Risorgimento e Via Granarolo Sp 8 con rientro sulla A14 a Faenza; verso Ravenna, dopo l'uscita alla stazione di Imola, percorrere la SS9 Via Emilia fino a Forlì e raggiungere Ravenna attraverso la Ss 67.