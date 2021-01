Lavori sull'E45: l'uscita Standiana in direzione Ravenna chiusa per tutto febbraio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento della pavimentazione stradale sono previste limitazioni alla circolazione lungo l'E-45 (strada statale 3 bis “Tiberina”), in provincia di Ravenna. Dalle ore 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 gennaio sarà chiuso il tratto dal km 234,800 al km 243,500 con deviazione del traffico sulla SP 118 Via Dismano. Contestualmente sarà chiuso, per chi viaggia in direzione Roma lo svincolo in ingresso di Standiana (km 243,300) e per chi viaggia in direzione Ravenna lo svincolo in ingresso di Casemurate (km 235).

Da lunedì 1 fino a sabato 27 febbraio sarà invece istituita la chiusura dello svincolo di Standiana (km 243), in uscita, per chi viaggia in direzione Ravenna. Le deviazioni saranno indicate in loco e si consiglia di uscire, a seconda di dove si è diretti, allo svincolo precedente di Casemurate (235) o a quello successivo di Ravenna (km 250). Gli interventi di manutenzione rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas.