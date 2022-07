Lavori sulla circonvallazione di Faenza: modifiche alla viabilità

Dal lunedì 25 a venerdì 29 luglio, dalle 7 alle 18.00, in viale Elio Assirelli a Faenza, circonvallazione della città, nel tratto compreso tra via Renaccio e via Santa Lucia, è previsto il restringimento della carreggiata e la riduzione da due a una corsia di marcia per i veicoli che viaggiano da Bologna verso Forlì.