Lavori sulla diramazione dell'A14: previste nuove chiusure

Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrambe le direzioni, A14 Bologna-Taranto e Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo Cotignola o di Zona Industriale Fornace Zarattini. Sulla A14 Bologna-Taranto: sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di allacciamento sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, proseguire sulla SP8 ed entrare sulla Diramazione allo svincolo di Bagnacavallo.