Lavori sulla E45: chiude lo svincolo della Standiana, viabilità modificata

Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla E45, da lunedì 15 a giovedì 18 febbraio sarà chiuso lo svincolo in ingresso di Standiana (km 243,500) per chi viaggia in direzione Ravenna. Gli automobilisti diretti a Ravenna possono percorrere la SP 118 via Dismano. Contestualmente sarà chiuso il tratto dal km 243,400 al km 245 sempre in direzione Ravenna, con deviazione del traffico in carreggiata opposta. Dal prossimo lunedì, nel tratto dal km 235 circa al km 236 circa, sono inoltre previsti ulteriori lavori di risanamento della pavimentazione stradale e manutenzione del tronco stradale.

Nel dettaglio da lunedì 15 a martedì 16 viene chiusa al transito la corsia di sorpasso dal km 235,460 al km 235,700 ambo le direzioni di marcia. Sempre da lunedì 15 sarà chiuso al transito il tratto dal km 234,500 al 235,560 in direzione Ravenna fino a domenica 9 maggio, con deviazione del traffico su carreggiata opposta. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Casemurate (km 235), sia in ingresso che in uscita, con indicazione in loco dei percorsi alternativi. Infine, sempre dal 15 febbraio e fino al 9 maggio, saranno chiuse al traffico la corsia di marcia, in direzione Roma dal km 235,560 al km 235,950 e la corsia di sorpasso dal km 235,600 al km 236,310 sempre in direzione Roma.