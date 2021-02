Lavori sulla E45: chiusa una rampa d'uscita dello svincolo di Ravenna

Per consentire l’avanzamento degli interventi di manutenzione previsti nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas, sono previste limitazioni temporanee sulla strada statale.

Lunedì 8 febbraio, per consentire i lavori di risanamento della pavimentazione stradale, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 sarà chiusa al traffico la corsia di sorpasso, in direzione Venezia, dal km 249,800 al km 250,565. Contestualmente sarà chiusa una delle rampe in uscita dello svincolo di Ravenna. Sarà presente in loco la segnaletica indicante i percorsi alternativi.

Dalle ore 22:00 di lunedì 8 e fino alle ore 6:00 di martedì 9 febbraio sarà chiuso al traffico il tratto dallo svincolo di Casemurate (km 235,100) allo svincolo di Cesena nord (km 225,500) in direzione Roma. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo in ingresso di Casemurate, sempre per chi viaggia in direzione Roma.

Tali limitazioni si rendono necessarie per consentire i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto sull’A14 e del ponte sul torrente Bevano. Per il mezzi provenienti da Cesena e diretti a Roma è previsto il seguente percorso alternativo: uscire allo svincolo di Casemurate, prendere la SP254R, proseguire su via Bagnolo, SP118, via del Commercio, Via San Giuseppe, SP105, SS726; in questo modo si sarà indirizzati verso sud così da riprendere la SS 3 bis dallo svincolo di Cesena Secante al km 225+500 in direzione Roma.