Lavori sulla ferrovia: chiusura temporanea per due passaggi a livello

Per consentire l’effettuazione di lavori di rinnovo e risanamento della massicciata del binario della linea ferroviaria Castel Bolognese-Lugo-Russi, da parte della ditta incaricata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si renderà necessaria la temporanea chiusura al traffico di pedoni e veicoli dei passaggi a livello su Via Orticini e Via Sganga, nel territorio di Solarolo.

Passaggio a livello su Via Orticini. Dalle ore 22:00 del 26 maggio 2024 alle ore 16:00 del 5 giugno 2024, sospensione temporanea della circolazione per veicoli e pedoni, sul passaggio a livello della linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo- Russi.

Passaggio a livello su Via Sganga. Dalle ore 22:00 del 28 maggio 2024 alle ore 16:00 del 9 giugno 2024, sospensione temporanea della circolazione per veicoli e pedoni, sul passaggio a livello della linea ferroviaria Castel Bolognese – Lugo- Russi.

Del divieto verrà data preventiva informazione agli utenti mediante l’apposizione di apposita e specifica cartellonistica in tutti i punti di maggior interesse viario, integrato dall’itinerario alternativo, in modo chiaro e visibile a cura dell’impresa CLF Spa Costruzioni Linee Ferroviarie SPA incaricata dei lavori.