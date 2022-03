Lavori sulla linea ferroviaria Lugo-Lavezzola: come cambia la viabilità

Il 7, 8 e 9 marzo via Paurosa a Lugo sarà chiusa alla circolazione, dalle 8 alle 14, esclusivamente nel tratto che si trova sotto il ponte ferroviario, per permettere l’esecuzione di lavori alla linea ferroviaria Lugo – Lavezzola.

Saranno quindi inevitabili modifiche alla viabilità: nelle ore e nei giorni indicati i veicoli che percorrono via Paurosa nella direzione di marcia da via Circondario Ponente verso via Sammartina dovranno svoltare a sinistra in via Gobetti e per quelli che percorrono via Paurosa in direzione opposta l’obbligo di svolta sarà in via Lato di Mezzo.

I veicoli che percorrono via Gobetti dovranno svoltare a destra in via Paurosa una volta arrivati all’intersezione con la stessa e quelli che percorrono via Lato di Mezzo dovranno proseguire diritto in via Paurosa nella direzione di marcia di via Sammartina.