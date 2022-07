strada provinciale Cardinala

Lavori sulla provinciale 'Cardinala': chiusura al traffico per una settimana

Sarà sospesa la circolazione del traffico, lungo tutta la strata provinciale n.115 Cardinala, per lavori di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata stradale in prossimità del piatto del ponte sul Torrente Sillaro