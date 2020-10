Lavori sulla Standiana: strada chiusa al traffico per giorni

La circolazione lungo la S.P. 101 "Standiana" - nel tratto tra statale 16 Adriatica (escluso Mirabilandia) e bretella statale 3 Tiberina (ex E45) – sarà interrotta da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre, dalle ore 5 alle ore 21, per lavori di pavimentazione stradale. Il transito dei veicoli sarà deviato. I veicoli provenienti da Cervia e diretti a Osteria proseguiranno lungo la SS. 16 Adriatica fino a Ravenna per poi immettersi nella SP 118 Dismano. I veicoli provenienti da Osteria e diretti a Cervia seguiranno il percorso inverso. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

