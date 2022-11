Lavori sulla statale per venti giorni: chiude al traffico un tratto di via Trieste

Per consentire la realizzazione di alcuni lavori sulla strada statale 67 Tosco romagnola, eseguiti per conto di Anas, da martedì 29 novembre fino al 16 dicembre è chiuso al traffico il tratto che va dalla rotonda Pinaroli fino alla rotonda dei Lagunari a Marina di Ravenna. Il transito, consentito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, è deviato in viale della Pace, viale delle Nazioni (tratto compreso tra viale della Pace e viale Ciro Menotti) e viale Ciro Menotti, ad eccezione dei trasporti eccezionali che non potranno transitare. Rimarrà invece consentito l’accesso ai mezzi autorizzati.

Nello specifico i lavori consistono nel risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino banchine laterali, sistemazione dell’idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale e posa barriere stradali.

Inoltre, sempre dal 29 novembre e fino alla fine dei lavori - e comunque non oltre il giorno 27 gennaio 2023 - dalle 20 alle 6 di ogni giornata lavorativa è previsto il restringimento della carreggiata, senso unico alternato della circolazione, divieto di sorpasso, limite massimo di velocità di 30 km/h, nella corona rotatoria della rotonda dei Pinaroli e della rotonda degli Sgobbolari.