Lavori sulla statale 'Tosco-Romagnola': modifiche alla viabilità

Sulla strada statale 67 “Tosco-Romagnola” il 14 e 15 novembre sarà chiusa al traffico la rampa di innesto alla statale 16 in direzione Porto (km 217), nel territorio di Ravenna. Il provvedimento avrà validità nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 18:00 e si rende necessario per consentire l’istallazione di un attenuatore d’urto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito di Anas oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800841148.