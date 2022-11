Lavori sulle barriere autostradali: chiuso lo svincolo della Diramazione per Ravenna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, con orario 22-6 sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, in direzione di Ravenna. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A14 oltre l'immissione sulla Diramazione per Ravenna e uscire alla stazione di Faenza, per poi rientrare da questa stazione verso Bologna e immettersi sulla Diramazione.

Inoltre, nella notte fra lunedì e martedì, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 e Via Granarolo ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.