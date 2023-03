Lavori sulle linee ferroviarie nel faentino: riprogrammati alcuni treni

Dal 4 aprile fino al 14 luglio 2023 sono programmati lavori per il rinnovo di oltre 30 chilometri di binario tra Crespino del Lamone e Brisighella sulla linea Faentina, Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza. Le attività di cantiere, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), si svolgeranno nelle ore notturne durante l’assenza della circolazione ferroviaria e sono suddivise in due fasi: dal 4 aprile al 5 giugno gli interventi della prima fase interesseranno la tratta tra Marradi e Brisighella, mentre la seconda fase programmata dal 6 giugno al 14 luglio si svolgerà sulla linea tra Marradi e Crespino del Lamone.

Durante i lavori, che prevedono un investimento di oltre 20 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di 2 treni cantiere. Il rinnovo dei binari impone nell’area interessata dalle lavorazioni una riduzione precauzionale di velocità dei treni in transito, che renderà quindi necessaria una riprogrammazione di alcuni servizi ferroviari. I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono già aggiornati con i nuovi orari relativi alla prima fase dei lavori e a breve sarà visibile la riprogrammazione anche della seconda fase.

Lungo la linea Firenze – Borgo San Lorenzo proseguono poi i lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Dicomano dove sono in corso interventi per: migliorare l’accessibilità delle persone a ridotta mobilità, con installazione di due ascensori, rinnovo delle periferiche d’informazione al pubblico, realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale per collegare il fabbricato viaggiatori e il secondo marciapiede. Inoltre sono in corso le lavorazioni per la chiusura del passaggio a livello presso via Bricciana con la realizzazione di una nuova viabilità stradale che costeggia la ferrovia lato fiume Sieve. Il termine di questi lavori nella stazione di Dicomano è previsto entro la fine della prossima estate.