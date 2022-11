Lavori sulle strade di Faenza, Grillini (Italia Viva): "Sistemare anche il vialetto che collega le scuole"

Sono in corso a Faenza le procedure per l’assegnazione dei lavori finalizzati al rifacimento di alcuni marciapiedi e degli asfalti di numerose zone della città. Alcuni dei lavori programmati, oltretutto, sono stati eseguiti nei mesi scorsi. Nella giornata di mercoledì, tuttavia, il consigliere comunale Alessio Grillini di Italia Viva ha presentato un’interrogazione, con tanto di foto, che sarà prossimamente discussa e relativa al vialetto alberato che collega le scuole medie Cova-Lanzoni e le scuole elementari Tolosano.

Proprio nell’adiacente via Zambrini infatti, è stato rifatto da poco il marciapiede, ma l’intervento non ha interessato l’altra parte della strada che collega i due istituti scolastici, trattandosi di zone differenti. E in virtù del piano dei lavori in programma, il consigliere di Italia Viva ha chiesto all’assessorato competente se “sia possibile inserire il rifacimento di questo vialetto in coda agli altri interventi programmati, e se in caso contrario si possa mettere in opera una prima messa in sicurezza, in attesa di lavori più strutturati”. Quel marciapiede infatti “è in una zona molto frequentata dai bambini e dai ragazzi che frequentano le scuole limitrofe - si legge nell’interrogazione -, e viene parimenti utilizzato sia da pedoni che ciclisti, anziani in passeggiata compresi”.