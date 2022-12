Lavori sulle strade provinciali di Faenza e Alfonsine: viabilità modificata

Da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre, dalle 7 alle 18, sarà sospesa la circolazione del traffico, lungo l’intera strada provinciale 69 "Borse", in località Alfonsine, per lavori di ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale. Sono esclusi i residenti. Il traffico sarà deviato come segue: i veicoli provenienti dalla statale 16 Adriatica (Ferrara) e diretti ad Alfonsine, lungo la sp Borse, proseguiranno sull'Adriatica fino alla Variante per poi immettersi sulla sp 15 Raspona; i veicoli provenienti da Alfonsine e Fiumazzo diretti all'Adriatica devieranno sulla sp 104 Valeria.

Sempre lunedì 5 dicembre, dalle 8 alle 17, è sospesa la circolazione, lungo la strada provinciale 44 “Granarolo”, in località Faenza, per consentire lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Sono esclusi i residenti. Il traffico sarà così deviato: i veicoli in transito lungo la sp 8 "Naviglio", provenienti da Bagnacavallo e diretti a Pieve Cesato, raggiunta l'intersezione a rotatoria in località Granarolo dovranno proseguire diritto, in direzione Faenza, fino all’intersezione con la sp 86 “Biancano-Donesiglio”; i veicoli in transito lungo la sp 43 "Gobbadino-Accarisi" e diretti a Granarolo Faentino dovranno portarsi sulla sp 86 “Biancano-Donesiglio” all’intersezione sita alla P.Km. 1+495 in sinistra per poi raggiungere la sp 8 “Naviglio". I trasgressori saranno puniti a termine di legge.