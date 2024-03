Lavori sullo svincolo dell'Adriatica: in programma due chiusure notturne

Sulla A14 Diramazione per Ravenna e sul ramo allacciamento SS16/D14, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 marzo sul ramo di allacciamento A14 Diramazione per Ravenna/SS16 Adriatica: sarà chiusa, per chi proviene dalla SS309, l'immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ravenna. Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna: sarà chiusa, per chi proviene da Rimini, l'immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.

Dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 marzo sul ramo di allacciamento A14 Diramazione per Ravenna/SS16 Adriatica: sarà chiusa, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, l'immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara. Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/Diramazione per Ravenna: sarà chiusa, per chi proviene da Ferrara, l'immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.