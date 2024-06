Lavori urgenti sulla Classicana: un tratto di strada sarà chiuso per 16 ore

A causa di urgenti lavori al piano viabile, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo la strada statale 67 'Tangenziale di Ravenna', anche nota come 'Classicana'. Nel dettaglio, a partire dalle ore 18:30 di questa sera e fino alle ore 10:00 di domani, sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, il tratto in direzione 'Porto' dal km 225,550 al km 225,932 e la corsia di sorpasso, in direzione SS16, dal km 226 al km 225,900 nel territorio comunale di Ravenna. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.