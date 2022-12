Lavori urgenti per problemi di sicurezza al pontile: chiude la diga di Marina

E' stata firmata dall'Autorità di Sistema Portuale un'ordinanza che dispone il divieto di accesso alla Diga foranea Sud “Zaccagnini” a Marina di Ravenna, a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 16.30 nelle giornate del 5, 6, 7, 9 e 12 dicembre - a eccezione del personale autorizzato - per consentire i lavori di ripristino del new jersey. L'esecuzione dell’intervento, si legge nell'ordinanza, non è più procrastinabile per problemi di sicurezza al pontile galleggiante parallelo alla diga foranea stessa.