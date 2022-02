Lavori urgenti sulle condutture del gas: previste delle modifiche alla viabilità

A causa i alcuni lavori urgenti sulle condutture del gas, sono previste delle modifiche alla viabilità a Faenza, lunedì e martedì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nello specifico, in via Portisano divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con la rotonda Donatori di Sangue e il civico 20; i veicoli dei residenti o frontisti del tratto indicato con necessità di transito saranno indirizzati dal personale della ditta presente sul posto; in via Portisano tra il civico 20 e l’intersezione con le vie Corbari e Montevecchi istituzione del doppio senso di circolazione. Inoltre, dal 1 al 4 marzo, in via Cova senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna (da via F.lli Rosselli verso via Testi); in via Gobetti divieto di transito all’intersezione con via Cova.