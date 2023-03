Sicurezza stradale, parte la riasfaltatura di via Granarolo: un intervento da 218mila euro

Le buche in via Granarolo dovrebbero avere i giorni contati. La situazione legata al degrado della direttrice che dal casello autostradale porta al centro storico di Faenza era tenuta d'occhio da diverso tempo, ed era già stata oggetto di interessamenti politici in virtù della richiesta di intervento inviata dalla Società ciclistica lughese, delle interrogazioni presentate dalle forze di opposizione, e delle controdeduzioni che l’assessorato ai lavori pubblici in capo a Milena Barzaglia aveva fornito. Nello specifico la municipalità aveva stanziato risorse pari a 300mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità legata a quel tratto, compreso tra l’incrocio con via Proventa e la Strada Provinciale Naviglio, evidenziando lo svolgimento della gara d’appalto e la successiva realizzazione dell’opera non appena le temperature e le condizioni meteorologiche lo avessero consentito. In effetti pochi giorni fa Patrizia Barchi, dirigente competente per le opere pubbliche dell’Unione della Romagna Faentina, ha sottoscritto l’avviso dell’espletamento della gara, atto conclusivo dell’aggiudicazione dei lavori. La ditta individuata è la M.M.T. - Macchine Movimento Terra di Russi, che per realizzare l’intervento avrà due mesi di tempo dalla data di consegna dei lavori. L’importo complessivo dell’opera ammonterà a 218mila euro più Iva. Nelle scorse settimane era stato inoltre realizzato un importante intervento di manutenzione straordinaria che aveva interessato la contro strada di via Granarolo.